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Beyşehir'de polis ekiplerinden zehir tacirlerine darbe

Beyşehir'de polis ekiplerinden zehir tacirlerine darbe
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 2 bin kullanımlık bonzai, sentetik hap, metamfetamin ve kokain ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde uyuşturucu madde satıcıları ve kullanıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından narkotik madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslerde arama gerçekleştirildi. Alınan arama kararının ardından şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 17 parça halinde yaklaşık 2 bin kullanımlık peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai), 39 adet sentetik hap, 16 parça halinde satışa hazır metamfetamin maddesi, bir miktar kokain ile uyuşturucu kullanımında kullanılan PAYP aparatı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' ile 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında da 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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