Beyşehir'de Üç Ayrı Kaza: 4 Yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Beyşehir-Konya kara yolunda bir cipin devrilmesi sonucu 2 kişi, ilçe merkezinde motosikletlerin karıştığı iki ayrı kazada ise 2 motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili tahkikat sürüyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen üç ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir-Konya kara yolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki cip, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü S.Ü. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.Ü. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
İlçe merkezinde motosikletlerin karıştığı iki ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda motosiklet sürücüleri E.Ö. ile F.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücüler ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Üç kazayla ilgili tahkikat sürüyor.