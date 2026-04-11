Beyşehir'de otomobilin çarptığı çocuk hastanelik oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya çocuk yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Prof. Dr. Yılmaz Muslu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya yolunu kullanmadığı iddia edilen yabancı uyruklu 8 yaşındaki A.H.'ye karşıdan karşıya geçmek isterken seyir halindeki H.Ç. yönetimindeki 42 HC 390 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı çocuk kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

