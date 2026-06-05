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Pencereden düşen 17 aylık bebek yaralandı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde 17 aylık kız bebek, evlerinin penceresinden yaklaşık 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek, tedavi için Konya'ya sevk edildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde evlerinin pencereden düşen 17 aylık kız bebek yaralandı.

Olay, Beyşehir'e bağlı Üzümlü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, A.Z.K. isimli 17 aylık kız bebek henüz belirlenemeyen bir nedenle evlerinin penceresinden zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 metre yükseklikten düştüğü öğrenilen bebek, ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil serviste ilk müdahalesi yapılan bebeğin ileri tetkik ve tedavi amacıyla Konya'ya sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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