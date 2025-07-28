Beypazarı'nda Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Beypazarı'nda Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği traktör dereye yuvarlandı ve İsmail Uysal yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kaza öğlen saatlerinde Beypazarı ilçesi Kargı Mahalllesi'nde tarla yolunda meydana geldi. İsmail Uysal yönetimindeki 06 BBC 66 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaklaşık 150 metre yuvarlanan Uysal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Uysal'ın cenazesi, Beypazarı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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