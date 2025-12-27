Beypazarı'nda trafik kazasında vefat eden çift ve bebekleri son yolculuğuna uğurlandı

Ankara Beypazarı'nda kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden çift ile 3 aylık bebekleri son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Beypazarı ilçesi Acısu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mahir Çanak (27) idaresindeki 06 KGP 14 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak 10 metrelik yükseklikten şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan Mahir Çanak, eşi Pınar Çanak (25) ve 3 aylık erkek bebekleri Oğuz Kaan Çanak'ın hayatını kaybettikleri belirlendi. Olay yerindeki çalışmaların ardından ailenin cenazesi Beypazarı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Aileleri tarafından cenazeleri teslim alınan Çanak çifti ve bebekleri için Beypazarı Cemil Mercan Cami'sinde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Namazın ardından cenazeler gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı. - ANKARA