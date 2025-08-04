Beypazarı'nda Sağanak Yağış Tarım Alanlarını Vurdu
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası ekili araziler büyük zarar gördü. Mahsuller su altında kalırken, muhtar hasar tespiti için yetkililere çağrıda bulundu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sonrası meydana gelen sel ekili arazilere zarar verdi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde dün akşam meydana gelen sağanak yağış sonrası, Kırbaşı Mahallesi'nde bulunan ekili arazilerde büyük hasar oluştu. Mahsul zarar görürken, ekili alanlar sel suları altında kaldı. Kırbaşı Mahallesi Muhtarı Osman Yurdakul, yetkililerden selden dolayı zarar gören tarlalara hasat tespit çalışması yapılmasını istedi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa