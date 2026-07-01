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Ankara'da alev alan ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Ankara'da alev alan ahşap ev kullanılamaz hale geldi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, ahşap bir eve sıçrayarak evin kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan ahşap bir ev, otluk alanda çıkan yangının sıçraması sonucu alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beypazarı ilçesi Beytepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otluk alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek yakındaki ahşap eve sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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