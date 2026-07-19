Ankara'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
Ankara Beypazarı'nda otluk alanda elektrik direğinden çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Beypazarı ilçesi Karabayır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otluk alanda elektrik direğinden kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı