Haberler

Beypazarı'nda kayıp lise öğrencisi bulundu

Beypazarı'nda kayıp lise öğrencisi bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaybolduğu şüphesiyle aranan lise öğrencisi Fatmanur Akgün, ekiplerin çalışması sonucu bugün öğle saatlerinde bahçeli bir evde bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kaybolduğu şüphesiyle aranan lise öğrencisi Fatmanur Akgün, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Sopçalan Mahallesi'nde son olarak dün sabah erken saatlerde görülen ve daha sonrasında kendisinden haber alınamaması üzerine kayıp olduğu şüphesiyle aranan 11'inci sınıf öğrencisi Fatmanur Akgün, bugün öğle saatlerinde bahçeli bir evde bulunduğu belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız

Kılıçdaroğlu Genel Merkez kürsüsünde! Sözleri kavgayı büyütür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Malatya! Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı

Dünyanın en korkusuz hayvanını tek hamlede bayılttı
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu
Sahte doktor kıskıvrak yakalandı! Evinden balya balya para çıktı

Hepsi doktorun evinden çıktı! Balya balya para, ultrason cihazı...
Hindistan'da gündem oldu! Karısından boşanıp kayınvalidesiyle evlendi

Herkes bu nikahı konuşuyor! Karısını boşayıp kayınvalidesiyle evlendi
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti

Kılıçdaroğlu'nun yüzünü güldüren tablo

Veli Ağbaba'nın şoföründen ek ifade: Mavi poşette dolar, iPhone ve viski iddiaları

Ağbaba'nın şoföründen şoke eden itiraflar
Alparslan Kuytul iddialarına yanıt: Darp olayı yaşanmadı

Alparslan Kuytul grubunun planı çöktü! İddialara jet yanıt