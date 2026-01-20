Haberler

Beypazarı jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Beypazarı jandarma ekiplerinden trafik denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin çeşitli noktalarında ağır tonajlı araçların denetimini gerçekleştirdi. Kış lastiği kontrolleri ve GBT sorgulamaları yapıldı.

Beypazarı'nda jandarma ekipleri tarafından ilçenin belirli noktalarında trafik denetimi gerçekleştirildi.

Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler belirli noktalarda bugün trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından durdurulan ağır tonajlı araçların tonajı kontrol edilirken, kış lastiği denetimlemesi ve GBT sorgulama işlemleri yapıldı. Jandarma ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump: Birazdan Erdoğan'la çok önemli bir görüşme yapacağım

Trump, apar topar toplantıyı bitirmek istedi! Nedeni de Erdoğan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu

'Ayıp görülür' diye yıllarca bekledi, 81 yaşında tüm ezberleri bozdu
Pınar Altuğ, Bebek'teki dairesini 108 milyon liraya sattı

Pınar Altuğ Bebek'teki evini sattı, cebine giren para dudak uçuklattı
Fahriye Evcen'in son hali ağızları açıkta bıraktı

İmajını öyle bir değiştirdi ki! Son hali ağızları açıkta bıraktı
ABD, Suriye'de YPG ile ortaklığını resmen bitirdi

ABD'den tarihi açıklama! YPG resmen yapayalnız kaldı