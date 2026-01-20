Beypazarı jandarma ekiplerinden trafik denetimi
Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler belirli noktalarda bugün trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler tarafından durdurulan ağır tonajlı araçların tonajı kontrol edilirken, kış lastiği denetimlemesi ve GBT sorgulama işlemleri yapıldı. Jandarma ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları yönünde uyardı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa