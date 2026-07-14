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Beypazarı'nda meydana gelen iki farklı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Beypazarı'nda meydana gelen iki farklı yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde iki farklı tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yer alan iki farklı arazide çıkan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Beypazarı ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki tarım arazisinde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlçeye bağlı İncepelit köyünde arazide çıkan yangın ise vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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