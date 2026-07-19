Ankara'da ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Beypazarı ilçesi Oymaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı