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Ankara'da kayıp şahıs ölü bulundu

Ankara'da kayıp şahıs ölü bulundu
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 5 gün önce yürüyüşe çıkıp kaybolan Arif Uysal, arama kurtarma ekipleri tarafından Dikenli Deresi'nde cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 5 gündür kayıp olan şahıs ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Beypazarı'nın Karaşar Mahallesi'nde yaşayan Arif Uysal'dan 5 gün önce Çukurören Yaylası'nda yürüyüşe çıktıktan sonra bir daha haber alınamamıştı. Arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler tarafından Sekmeç, Dikenli ve Kötü Yayla bölgelerinde süren arama çalışmaları sonucu Dikenli Deresi'nde Uysal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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