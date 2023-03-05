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Beyoğlu'nda ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasında

3. Sayfa Haberleri

Beyoğlu'nda ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasında Beyoğlu Tarlabaşı'nda ticari taksi alev alev yandı.

Beyoğlu'nda ticari taksinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasında

İSTANBUL - Beyoğlu Tarlabaşı'nda ticari taksi alev alev yandı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, iddiaya göre geçtiğimiz günlerde Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple ticari taksinin ön kısmında meydana geldi. Aracının yandığını fark eden şoför kendini araçtan dışarı zor attı. Araçta yangın büyürken etraftaki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan ticari taksiyi kısa sürede söndürdü. Yangında ölü ya da yaralı olmazken araçta büyük hasar oluştu. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tarlabaşı Beyoğlu 3. Sayfa Haberler

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