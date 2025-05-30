Beyoğlu'nda Ticari Minibüs Yola Geçen KADINA Çarptı

Beyoğlu'nda Ticari Minibüs Yola Geçen KADINA Çarptı
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İstanbul Beyoğlu'nda geri geri giden ticari minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı ve kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan kadına geriye doğru manevra yapan ticari minibüs çarptı: O anlar kamerada

İSTANBUL - İstanbul Beyoğlu'nda geri geri gelen ticari minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Çevredeki vatandaşlar sürücüyü uyarırken, meydana gelen kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün saat 11.30 sıralarında Beyoğlu Bülent Demir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bayram A., yönetimindeki 34 EOC plakalı ticari minibüs geri geri gittiği esnada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Geri geldiği esnada kadına çarptığı fark etmeyen sürücüyü çevredeki vatandaşlar uyararak durdurdu. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Sevim Ateş yaralandı. Vatandaşların yardımıyla minibüsün altından çıkarılan yaralı kadın olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gerçekleşen kaza anı cadde üzerinde bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ticari minibüsün sağ şeritten geri geri manevra yaptığı ve o esnada yolun karşısında geçmeye çalışan kadını fark etmeyip çarptığı görülüyor.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ ABANOZ - 3.Sayfa
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