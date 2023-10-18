Beyoğlu'nda Tetikçi Tutup Silahlı Saldırı Düzenlendi

Beyoğlu'nda bir şahıs, husumetli olduğu kişiye tetikçi tutarak silahlı saldırı düzenledi. Ancak yanlış kişiyi vuran tetikçiyle birlikte azmettirici şahıs da yakalandı.

Beyoğlu'nda bir şahıs, husumetli olduğu kişiye tetikçi tutup oturduğu çay bahçesinde silahlı saldırı düzenletti. Ancak tetikçi yanlış kişiyi vurunca azmettirici, onu da alıp motosikletle kaçtı. Husumetlisinin peşini bırakmayan şahıs, onu yarım saat sonra bir başka yerde tetikçisine vurdurdu. Silahlı saldırı anları kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan tetikçi ve azmettirici şahıs tutuklandı. Şahsın ve tetikçinin ayrıca bir iş yerini kurşunladığı ve iş yerindekilerin pompalı tüfekle karşılık verdiği ortaya çıktı.

Olay, 1 Ekim Pazar günü saat 19.00 sıralarında Beyoğlu Hasköy'de meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi nedeniyle Burak G. (19) ile Sami Yusuf Ö. arasında husumet oluştu. Burak G., husumetlisi Sami Yusuf Ö.'yü takibe aldı. Olay günü husumetlisinin çay bahçesinde olduğunu gören Burak G., tetikçisini arayarak Sami Yusuf Ö.'yü tarif etti. Çay bahçesine gelen tetikçi, Sami Yusuf Ö. yerine ona benzettiği Eymen T.'yi bacağından ve kurşunun sekmesi sonucu yan masada oturan Gülbeyaz K.'yı da kalçasından silahla yaraladı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Husumetlisini bacaklarından vurdurup kaçtı

Olayın ardından tetikçi hızla uzaklaşırken, azmettirici Burak G. onu motosikletine alarak kaçırdı. Ancak Sami Yusuf Ö.'nün peşini bırakmayan Burak G., yaklaşık yarım saat sonra çay bahçesinden 1 kilometre ileride husumetlisini yeniden gördü. Bunun üzerine Burak G.'nin motosikletinden indirdiği tetikçi, Sami Yusuf Ö.'yü silahla bacaklarından yaraladı. Olayın ardından tetikçi ve azmettirici motosikletle kaçtı. Yaralanan Sami Yusuf Ö. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Beyoğlu Asayiş polisi kıskıvrak yakaladı

Yaşanan olayların ardından geniş çaplı çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, tetikçinin çay bahçesine bir motosikletle bırakıldığını ve olayı gerçekleştirdiğini tespit etti. Titizlikle tüm detayları ortaya çıkartan polis, tetikçinin Ahmet Ş. olduğunu belirledi. Tetikçinin Kağıthane Çağlayan'daki evine baskın düzenleyen polis onu yakalarken, yapılan aramalarda ise gerçekleştirmiş olduğu farklı olaylarda üzerinde bulunan kıyafetleri ele geçirdi. Devam eden çalışmalarda Burak G. de Halıcıoğlu'nda bulunan bir otoparkta yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise Kulaksız'ta mezarlık içerisinde bulunan kümeste ele geçirildi. Yapılan incelemede şüpheli Burak G.'nin Sami Yusuf Ö. ile aralarında husumet olduğu, saldırıyı Ahmet Ş.'ye yaptırmak istediği fakat Ahmet Ş.'nin Sami Yusuf Ö.'yü tanımadığı için olay tarihinde çay bahçesinde bulunan Eymen T.'yi giyimi sebebiyle benzeterek yaraladığı ortaya çıktı.

Emlakçıya da saldırmışlar, pompalıyla karşılık verilmiş

Burak G.'nin çay bahçesinden ayrılan Sami Yusuf Ö.'yü 1 kilometre uzakta görerek, vurdurduğu tespit edildi. Öte yandan detaylı çalışmada geçtiğimiz 27 Ağustos tarihinde Piripaşa Mahallesi'nde bir emlakçıya gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını gerçekleştiren şüphelinin Ahmet Ş. olduğu ortaya çıktı. Saldırı anlarının kameralara yandığı saldırıda emlakçıdan çıkan şahsın da pompalı tüfekle karşılık verdiği görüldü.

Tetikçi ve azmettirici tutuklandı

Olayla ilgili emniyette ifadeleri alınan 2 şahıs, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs", "kasten silahlı yaralama", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL