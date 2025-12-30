Haberler

Beyoğlu'nda ağacın kırılan dalları binanın üzerine düştü

Beyoğlu'nda ağacın kırılan dalları binanın üzerine düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu Sağıroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın kırılan dalları bir binanın üzerine düştü. İtfaiye ekipleri müdahale ederek dalları kaldırdı, ancak bir dairede maddi hasar ve mahallede su tesisatında sorun oluştu.

Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın kırılan dalları binanın üzerine devrildi.

Olay, Beyoğlu Sağıroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağacın dalları kırılarak binanın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle dallar kaldırıldı. Olayda bir dairede maddi hasar oluşurken, mahallenin su tesisatında da hasar meydana geldi. Mahalleli, geçtiğimiz yıl da ağacın dallarının kırılarak binanın üzerine düştüğünü ve kırık dalların aylarca bina üzerinde kaldığını belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

İsrail'in kararı Netanyahu ile Erdoğan'ı karşı karşıya getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü

Bir yıl içinde ikinci kayıp! Volkan Konak'ın eşinin acı günü
Konyaspor'dan üst üste 4 transfer

Konyaspor'dan üst üste 4 transfer! İkisi Süper Lig devinden
3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti

3-5 liralık kör eden eğlence! Şivlilik etkinliği feci bitti
Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti

Türkiye'nin 45 yıllık gıda devi resmen iflas etti
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan bomba paylaşım

Kadro dışı kalan yıldızdan bomba paylaşım: Verdiği mesaj çok net