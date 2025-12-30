Beyoğlu'nda ağacın kırılan dalları binanın üzerine düştü
Beyoğlu Sağıroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda, şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın kırılan dalları bir binanın üzerine düştü. İtfaiye ekipleri müdahale ederek dalları kaldırdı, ancak bir dairede maddi hasar ve mahallede su tesisatında sorun oluştu.
Beyoğlu'nda şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağacın kırılan dalları binanın üzerine devrildi.
Olay, Beyoğlu Sağıroğlu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ağacın dalları kırılarak binanın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle dallar kaldırıldı. Olayda bir dairede maddi hasar oluşurken, mahallenin su tesisatında da hasar meydana geldi. Mahalleli, geçtiğimiz yıl da ağacın dallarının kırılarak binanın üzerine düştüğünü ve kırık dalların aylarca bina üzerinde kaldığını belirtti. - İSTANBUL