Beyoğlu'nda Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Güncelleme:
Beyoğlu'nda bir iş yerinden valiz ve cep telefonu çalan şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Y.N. adlı şüpheli, 'yankesicilik' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından tutuklandı.

Beyoğlu'nda bir iş yerinden iki adet valiz ardından da başka bir iş yerinden cep telefonu çalarak kayıplara karışan şahıs yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Beyoğlu'nda bir şahıs, 22 Eylül'de bir iş yerinde iki adet valizi çalıp ardından bir başka iş yerinden bir kadının cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbarlar sonrası harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube ekipleri, şahsı yakalama çalışmaları kapsamında güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Çalışmalar sonucu kimliği ve adresi belirlenen Y.N., Gümüşsuyu Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında, suç unsuru telefon ele geçirilirken, şahıs sorgulama işlemleri için emniyete götürüldü. Şüpheli, 'yankesicilik' ve 'açıktan hırsızlık' suçlarından, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Haberler.com
