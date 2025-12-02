Beyoğlu'nda cep telefonu hırsızı kamerada

Beyoğlu'nda bir apartmanın önündeki masada bulunan cep telefonunu çalan hırsız, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 24 Ekim'de saat 06.40 sıralarında

Şehit Muhtar Mahallesi'nde bir şüpheliyi izlemeye aldı. Bir süre izlenen şahsın, bir apartman önündeki masa üzerinde bulunan cep telefonu çaldığı görüldü. Şüpheli suçüstü yakalandı. A.M.(35) isimli şahsın çaldığı cep telefonu sahibine teslim edildi. "Açıktan Hırsızlık" suçundan işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL