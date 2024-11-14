Beyoğlu'nda Asansör Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Beyoğlu'nda tamir ettiği asansörün demirlerini sökmeye çalışan işçi, cihazın üzerine düşmesi sonucu feci şekilde can verdi. Talihsiz adamın yakınları olay yerine gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu Sıraselviler Caddesi'nde bulunan Tevfik Paşa İş Hanı'nda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Bir grup işçi, iş hanındaki mühürlü olan asansörün tamiri için çalışma başlattı. Bu sırada asansörün altına giren Şahin Akyıldız (53) demirleri sökmeye çalıştı. Bu sırada asansör talihsiz adamın üzerine düştü. Arkadaşları asansörün düştüğü görünce, itfaiye ve sağlık ekiplerini aradı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri Akyıldız'ı çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak asansörün altında sıkışan Akyıldız'a ulaşılamadı. Ekipler bu sefer binanın alt katında bulunan gece kulübüne geçerek çalışmalarına orada devam etti. Gece kulübünün tavanını delen ekipler Akyıldız'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Ancak talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Akyıldız'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurum morguna götürüldü.

Olay yerine koşan yakınları fenalık geçirdi

Acı haberi alan Akyıldız'ın yakınları olay yerine koştu. Yere yığılan bir kadın, "Abicim bizi yalnız bıraktın" diyerek gözyaşı döktü. Acılı kardeşi yakınları ve sağlıkçılar sakinleştirmeye çalıştı. - İSTANBUL