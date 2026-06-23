Haberler

Beyloğlu'nda 6 katlı binada yangın paniği

Beyloğlu'nda 6 katlı binada yangın paniği
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyoğlu Kılıçali Paşa Mahallesi'nde 6 katlı bir binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu'nda 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu ilçesi Kılıçali Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi'nde bulunan 6 katlı binada çıktı. Binadan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çıkan yangını söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar meydana gelirken çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tutuklanan Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan iki CHP'li belediye başkanı hakkında yeni karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkizlere hamile olan Astrolog Nuray Sayarı'dan üzen haber

52 yaşında hamile kalmıştı! Ünlü astrolog hastane odasından paylaştı
Eşi bıçaklayarak öldürdü, 1 kişiyi ağır yaralandı

Önce manavı sonra minibüsü kana buladı
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti

İlk kez Avrupa'ya gittiler
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar

Bir hafta içinde aynı yerde aynı vahşet
Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da tarihe geçti

Messi'nin ardından Cristiano Ronaldo da futbol tarihine geçti
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor

3 yıllık sözleşme! Yeni takımına imzayı atıyor
Erdoğan'ın masasındaki son anket! Mustafa Şen AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Erdoğan'ın masasındaki seçim anketi! İşte AK Parti'nin oy oranı