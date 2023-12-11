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Beyoğlu'nda 3 Katlı Ahşap Evde Çıkan Yangında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

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Beyoğlu'nda bir ahşap evde çıkan yangında 87 yaşındaki Ali Aktepe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu'nda 3 katlı ahşap evde alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından yapılan enkaz çalışmalarında 87 yaşındaki Ali Aktepe'nin cansız bedenine ulaşıldı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde saat 18.30 sıralarında 3 katlı ahşap bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. O esnada yanan binanın sakinlerinden Bülent Doğruman ve ailesi binadan ayrılırken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, vatandaşlar içeride birinin olduğunu iddia etti. İtfaiye ekipleri yangın sonrası tamamen küle dönen binanın enkazında çalışmalarını sürdürdü. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında, 87 yaşındaki Ali Aktepe'nin cansız bedenine ulaşıldı. Yangın yerine sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri çevrede incelemelerde bulundu. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Aktepe'nin cansız bedeni, cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri bir kişinin hayatını kaybettiği yangın ile ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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