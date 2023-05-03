Beylikova'da 2 şahıs uyuşturucu maddeyle yakalandı

Eskişehir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Beylikova İlçe Emniyet Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda A.C. ve A.Ö. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların araçlarında ve üstlerinde yapılan arama sonucunda 1,2 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şahıslar hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR