Beylikdüzü'nde kadın sürücüye hakaret edip aynasına vurdu

Güncelleme:
Beylikdüzü'nde trafikte tartıştığı kadın sürücüye hakaret eden A.E.S., sosyal medyada yaygınlaşan görüntülerin ardından yakalandı. Kadın sürücüye 180 bin lira ceza kesildi ve şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, Beylikdüzü Osmanlı Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, A.E.S.(52) trafikte tartıştığı kadın sürücüyü aracıyla takip edip küfürler savurdu. Şahıs, kadın sürücünün kendisine "çocuğum var ne olur git" demesine rağmen küfür edip aynasına vurdu.

O anlar kadın sürücü tarafından kaydedildi

Görüntülerin kadın sürücü tarafından kaydedilip sosyal medyada yayınlamasının ardından Sivil Trafik Büro harekete geçti. Ekipler şahsı kısa sürede plakasından tespit edip yakaladı.

Israrlı takibe 180 bin lira ceza

A.E.S.'ye kadın sürücüye saldırı amacıyla ısrarla takip etmesi nedeniyle 180 bin ceza ve hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokup, hakaret ettiği için adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
