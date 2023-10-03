Beylikdüzü'nde Nuri Yıldız'ın cesedi bulundu, Avcılar'da eşi Esra Yıldız öldürüldü

İstanbul Beylikdüzü'nde bir arazide Nuri Yıldız'ın cesedinin bulunması, Avcılar'daki evinde eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmesine ilişkin 3 kardeş sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Küçükçekmece 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, maktul Nuri Yıldız'ın yeğenleri tutuklu sanıklar Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız ile Mühyettin Yıldız katıldı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin maktulün ailesine destek olmak için katıldığı duruşmada müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Ferhat Yıldız'ın avukatı Mehmet Fehim Güneş, duruşmadan önce Avcılar Belediye Başkanı Hançerli ve ekibiyle asansörde denk geldiğini söyledi.

Bu kişilerin mahkeme başkanının ve Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısının adını söylediğini duyduğunu iddia ederek, "Daha sonra duruşma salonu önünde beklerken Belediye Başkanı'nın duruşmayı izlemek amacıyla izleyici bölümünde oturduğunu gördüm. Bu durumun açıkça adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçunu oluşturduğunu düşünüyorum. Bu nedenle heyetinizin çekilmesini talep ediyorum." diye konuştu.

Heyet, reddi hakim gerektirecek sebebin bulunmadığı, duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığı gerekçesiyle sanık avukatının talebinin reddine karar verdi.

Avukat Güneş, heyetin kararına itirazda bulunurken duruşmada söz verilen tutuklu sanıklar tahliyelerini talep etti.

Savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Heyet, avukatın reddi hakim talebinin Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilmesini kararlaştırıp duruşmayı erteledi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan maktul Esra Yıldız'ın annesi Yasemen Dallı, sanıkların davayı uzatmaya çalıştıklarını söyledi.

Adaletin yerini bulmasını istediğini ifade eden Dallı, "Ben, bugün duruşmadan sonra kızımın mezarına gidecektim. 'Kanın yerde kalmadı kızım' diyecektim. Ama karşı taraf duruşmayı uzattı, kararın çıkmasını engelledi. Adalet yerini bulsun ve ben yavrumun mezarına göğsümü gere gere gidip 'Kanını yerde koymadım kızım senin, damadım senin' diyebileyim." ifadelerini kullandı.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021'de Esenyurt'ta yanan bir aracın yanında nüfus cüzdanı bulunan Nuri Yıldız'ın evine gidildiğinde eşi Esra Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürülmüş halde olduğu anlatılıyor.

Nuri Yıldız'ın da Beylikdüzü'nde başına 3 el ateş edilmiş şekilde ölü bulunduğu aktarılan iddianamede, yapılan araştırmada sanıklar Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın maktulün aracıyla Beylikdüzü'ne giriş yaptıkları ve toprak araziye bir cisim attıklarının tespit edildiği kaydediliyor.

Ferhat Yıldız ve Mühyettin Yıldız'ın, maktul Esra Yıldız'ın Avcılar'da yaşadığı konuta da girdiklerine dikkati çekilen iddianamede, otomobili getirip otoparka park eden kişinin ise sanık Aleyna Yıldız olduğu aktarılıyor.

İddianamede, sanıklar Aleyna Yıldız, Ferhat Yıldız ile Mühyettin Yıldız'ın amcalarının ve eşinin öldürülmesine ilişkin iki kez "tasarlayarak öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet, "mala zarar verme", "konut dokunulmazlığını ihlal etme" ve "ruhsatsız silah kullanma" suçlarından da 1 yıl 4'er aydan dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.