Beylikdüzü'nde minibüs şoförü, tartıştığı kadın yolcunun telefonunu böyle almaya çalıştı 3. Sayfa Haberleri Beylikdüzü'nde minibüs şoförü, tartıştığı kadın yolcunun telefonunu böyle almaya çalıştıİSTANBUL Beylikdüzü'nde minibüs şoförü ve kadın yolcu arasında kavga çıktı. Beylikdüzü'nde minibüs şoförü, tartıştığı kadın yolcunun telefonunu böyle almaya çalıştı İSTANBUL Beylikdüzü'nde minibüs şoförü ve kadın yolcu arasında kavga çıktı. Kadının video çektiğini anlayan şoför minibüsten inerek elinden telefonu çekip almaya çalışırken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı. İddialara göre, Beylikdüzü durağında minibüse binmek isteyen bir kadın yolcu şoföre Kavaklı sahile gidip gitmediğini sordu. Bunun üzerine şoför çabuk oyalama diyerek tepki gösterdi. Şoför, başka bir yolcu ve kadın arasında tartışma başladı. Kadının video çektiğini anlayan şoför, minibüsten inerek elinden telefonu çekip almaya çalıştı. Yaşayan o anlar da saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur Beylikdüzü kavga 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Beylikdüzü'nde minibüs şoförü, tartıştığı kadın yolcunun telefonunu böyle almaya çalıştı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.