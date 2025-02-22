İstanbul'da bu geceye dikkat! Uzmanlardan peş peşe uyarı

İstanbul'da bu geceye dikkat! Uzmanlardan peş peşe uyarı
Trump'tan sürpriz karar! ABD tarihine geçen ismi görevden aldı

Trump, ABD tarihine geçen ismi görevden aldı
Diş hekimini başından vurdu, can çekiştiği anları annesine gönderdi

Evladının can çekiştiği anları saniye saniye izledi
Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor

Devamsızlık nedeniyle sınıfta kalanların işi artık daha zor

Beylikdüzü'nde Kar Küreme Aracı Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Beylikdüzü'nde Kar Küreme Aracı Devrildi, Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden kar küreme aracı devrildi. Sürücü başından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Beylikdüzü'nde yağış sonrası kayganlaşan yolda kontrolünü kaybeden kar küreme aracı yan devrildi. Aracın şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza 04.30 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu mevkide E-5 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kar yağışı sonrası yolu yağan karı temizleyen 34 HZA 958 plakalı kar küreme aracı kayganlaşan yolda kontrolünü kaybederek devrildi. Devrilen kamyon E-5 Karayolu boyunca sürüklenerek yan yolda durdu. Aracın 60 yaşındaki sürücüsü başından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başından yaralanan ve kanlar içinde kaldığı öğrenilen sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yol trafiğe kapatıldı.

Devrilen araç çekici yardımıyla kaza alanından kaldırılırken, aracın dorsesinden devrilen tuzların da temizlenmesinin ardından yol trafiğe tekrar açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Transferiyle ilgili kritik hamle
img

En son istenen oldu! Muhtemel depremin büyüklüğü endişe verici
img

TFF'den Dursun Özbek'e futbol tarihine geçecek ceza geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karda tepsiyle kayarken hastanelik oldu! Duvara çarpma anı kamerada

Karda tepsiyle kayarken hastanelik oldu
Berke Özer'in transferiyle ilgili kritik hamle

Transferiyle ilgili kritik hamle
Süper Lig giderek karışıyor! Bir takımımız maçının tekrar edilmesini istedi

Bir takımımız maçının tekrarını istedi
Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı

En son istenen oldu! Muhtemel depremin büyüklüğü endişe verici
İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar

"Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar"
Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Maydonoz Döner'e operasyon sonrası Galatasaray'dan dikkat çeken hamle

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.