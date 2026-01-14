Haberler

Beylikdüzü E-5'te tehlikeli yürüyüş

Beylikdüzü E-5'te tehlikeli yürüyüş
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beylikdüzü'nden E-5 karayoluna çıkan bir şahıs, bilinmeyen bir nedenle Avcılar'a kadar kilometrelerce yürüdü. Bu sırada sürücüler frene basarak kaza riskinden kaçındı. Olayın görüntüleri cep telefonlarıyla kaydedildi.

Beylikdüzü'nde E-5 karayoluna çıkan bir şahıs Avcılar'a kadar kilometrelerce yürüdü. Trafiği tehlikeye atan şahsın o anları kameralara yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Beylikdüzü ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Beylikdüzü'nden E-5 ana yola çıkan bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle Avcılar'a kadar kilometrelerce yürüdü. E-5 üzerinde yürüyen adamı fark eden sürücüler ise çarpmamak için frene bastı. Trafiği tehlikeye atan şahsın neden ana yolda yürüdüğü bilinmezken yaşanan o anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kilometrelerce yol yürüyen şahıs, kazaya neden olmadan bir süre sonra gözden kayboldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
İETT şoförü otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı

Otobüsü yolda bırakıp camdan atlayarak kavgaya karıştı
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki