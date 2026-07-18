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Beykoz'da kamyonet alev alev yandı

Beykoz'da kamyonet alev alev yandı
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Beykoz TEM Otoyolu'nda seyir halindeki kamyonet bilinmeyen sebeple yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Beykoz TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan bir kamyonet alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 14.15 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 35 BUC 642 plakalı kamyonetin kasası seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Alevler bir anda büyüyünce yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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