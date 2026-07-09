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Beydağı Oteli davası eksiklikler nedeniyle ertelendi

Beydağı Oteli davası eksiklikler nedeniyle ertelendi
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Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Beydağı Oteli'nde 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin dava, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 3 Ekim 2026'ya ertelendi.

Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Beydağı Oteli'nde 7 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin görülen dava, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci sarsıntısında Malatya merkez Dabakhane Mahallesi Bakırcılar Çarşısı yanında bulunan Beydağı Oteli'nin yıkılması sonucu enkaz altında kalan H.B. (10), İ.H. (50), R.Ö. (51), R.B. (41), S.A. (52), S.A. (4) ve S.A. (2) hayatını kaybetmişti. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuksuz sanıklar Ö.Ş., H.B., A.Y., T.Ü. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla yargılama devam ediyor.

Duruşmaya sanık avukatları katılırken, mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi ve taraf taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla davayı 3 Ekim 2026 tarihine erteledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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