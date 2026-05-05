Beyaz Saray yakınlarında güvenlik güçlerine saldırı

Güncelleme:
ABD Başkanı ve ailesinin resmi konutu olan Beyaz Saray yakınlarında güvenlik güçlerine ateş açan şüpheli şahıs vurularak yaralandı.

ABD Başkanı ve ailesinin resmi konutu olan Beyaz Saray yakınlarında silah sesleri yükseldi. ABD Gizli Servisi, dün şüpheli bir şahsın güvenlik güçlerine ateş açtığını bildirdi. Gizli Servis Direktör Yardımcısı Matthew Quinn düzenlediği basın toplantısında, Gizli Servis görevlilerinin kendisine yaklaştığını fark eden şüphelinin yaya olarak kaçtığını ve görevlilere doğru ateş açtığını söyledi. Quinn, şüphelinin Gizli Servis ajanlarının karşı ateş açması sonucu vurulduğunu ve hastaneye kaldırıldığını belirtti. Quinn ayrıca, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in konvoyunun olaydan "kısa bir süre önce" bölgeden geçtiğini, ancak şüphelinin konvoya yönelme niyeti olduğuna dair bir bulgu bulunmadığını ifade etti. Olayda ayrıca bir çocuğun şüpheli tarafından vurulduğunu belirten Matthew Quinn, çocuğun hayati tehlikesinin olmadığını ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi. Quinn, olayın Başkan Donald Trump'a yönelik önceki saldırı girişimleriyle bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Bunun başkana yönelik olup olmadığını şu an bilmiyoruz, ancak araştıracağız" cevabını verdi.

ABD başkentinde Washington D.C'de güvenlik önlemleri, geçen ay Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında yaşanan silahlı saldırı sonrası artmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
