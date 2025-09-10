Beton Mikserinin Devrilmesi Sonucu Sürücü Yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geri manevra yapan beton mikseri kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü aracın içinde sıkışarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Akçasu TOKİ Mahallesi mevkiinde T.Ç. idaresindeki 78 DD 691 plakalı beton mikseri, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araçta sıkışan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
