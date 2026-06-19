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Karapınar'da Motosiklet Beton Mikserine Çarptı: 2 Yaralı

Karapınar'da Motosiklet Beton Mikserine Çarptı: 2 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde, sokaktan hızla çıkan motosiklet, beton mikserine yandan çarptı. Kazada motosikletteki iki kişi yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis soruşturma başlattı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sokaktan süratle çıkarak caddeden giden beton mikserine çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Şehit Şener İnci Caddesi ile 134106 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 42 SZ 958 plakalı beton mikseri cadde üzerinde seyir halindeyken 134115. Sokak'tan hızla caddeye çıkan İ.Ö. yönetimindeki 42 BEC 346 plakalı motosiklet beton mikserine yandan çarptı. Motosiklet savrulurken sürücüsü İ.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde beton mikserinin caddede ilerlerken sokaktan motosikletin hızla çıkarak çarptığı ve motosiklettekilerin yere yuvarlandığı görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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