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Mikserden düşen malzeme motosiklet sürücüsünü ölümle burun buruna getirdi

Mikserden düşen malzeme motosiklet sürücüsünü ölümle burun buruna getirdi
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Hatay'da seyir halindeki beton mikserinden düşen malzeme, motosiklet sürücüsünün devrilmesine ve metrelerce sürüklenmesine neden oldu. Kaza anı kask kamerasına yansırken, sürücünün suç duyurusu sonrası mahkeme kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Hatay'da seyir halindeki beton mikserinden düşen malzemenin devirdiği motosiklet sürücüsü ölümle burun buruna geldi. Kaza anları motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, İskenderun-Dörtyol otoyolunda yaşandı. Seyir halindeki motosiklet beton mikserinden düşen malzemeye takılarak devrildi. Devrilen araçla birlikte motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklenerek yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücü, tedavi altına alındı.

Kask kamerasına anbean yansıyan kazanın ardından hukuki süreç başlatan sürücü, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılan başvuru sonrası mahkemeyse kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Beton mikseri sürücünün ihmaliyle ölümle burun buruna gelen motosiklet sürücüsünün, hukuki yolu verilen kararla kapandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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