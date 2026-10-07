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Besni'de karşıya geçen yayaya otomobil çarptığı iddia edildi, 1 kişi öldü

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Besni'de karşıya geçen yayaya otomobil çarptığı iddia edildi, 1 kişi öldü
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde ana yolda karşıdan karşıya geçen 1 kişiye, iddiaya göre otomobil çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Besni Çevre Yolu üzerindeki tarihi Kurşunlu Camii mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ana yolda karşıdan karşıya geçmekte olan Şenol Sönmez'e (40), B.Y. idaresindeki 06 DRL 881 plakalı otomobil çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Şenol Sönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Sönmez'in yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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