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Besni'de Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar İş Makineleriyle Çekildi

Besni'de Kar Yağışı Nedeniyle Araçlar İş Makineleriyle Çekildi
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar, iş makineleri tarafından çekildi. Polis ekipleri sürücüleri kış lastiği kullanmaları konusunda uyardı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kar nedeniyle ilerleyemeyen araçlar iş makineleriyle çekildi.

Besni ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışından dolayı kış lastiği kullanmayan araçların sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yollarda ilerleyemeyen araçların yardımına iş makineleri yetişti. Yolda kalan araçlar iş makinelerine halatlarla bağlanarak çekildi. Polis ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için kış lastiği kullanmaları gerektiğini vurguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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