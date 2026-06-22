Kazada ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, M.E. (49) yönetimindeki 31 SN 792 plakalı kamyonet, Besni'den Adıyaman istikametine seyir halindeyken aynı istikamette gitmekte olan Rıdvan Sağır (35) idaresindeki 02 AGN 051 plakalı motosikletle çarpışmış meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralanmıştı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Rıdvan Sağır, yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı