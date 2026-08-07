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Adıyaman'da ATV Kazası: 4 Yaralı

Adıyaman'da ATV Kazası: 4 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde Sugözü mesire alanı yolunda ATV aracının devrilmesi sonucu sürücü ve 3 çocuk yolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde ATV aracının devrilmesi sonucu sürücü ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.

Kaza, Besni ilçesi Sugözü mesire alanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. idaresindeki ATV aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Kazada sürücü M.K. ile araçta yolcu olarak bulunan F.K., M.Y. ve A.Y. isimli 3 çocuk yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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