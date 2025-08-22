Besni'de 4. Kattan Düşen 3 Yaşındaki Zeynep Hayatını Kaybetti

Besni'de 4. Kattan Düşen 3 Yaşındaki Zeynep Hayatını Kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesinde 4'üncü kattan düşen 3 yaşındaki Zeynep Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçe merkezinde 4'üncü kattaki evde dengesini kaybeden 3 yaşındaki Zeynep Yiğit, aşağıya düştü. Ağır yaralanan çocuk için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zeynep Yiğit, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynep Yiğit, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

