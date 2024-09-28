Üye Girişi
Haberler

Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza ve Kavga

Beşiktaş'ta Zincirleme Kaza ve Kavga
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün neden olduğu zincirleme kazada 5 araç zarar gördü. Kazanın ardından araç sahipleri arasında kavga çıktı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü, 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 34 BNC 382 plakalı otomobil, önce önünde seyir halinde olan 34 TAZ 23 plakalı ticari taksiye ardından da 34 GBU 314 plakalı panelvan araca çarptı. Hızını alamayan otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri,caddede güvenlik önlemi alarak kazaya müdahale etti.

Kaza sonrası sürücüler arasında kavga

Polis ekipleri, kazaya müdahale ederken, olay yerine gelen park halindeki otomobillerin sürücüleri ile kazaya sebebiyet veren sürücü arasında kavga çıktı. Kısa süreli arbedenin yaşandığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Kazada ölü ve yaralı olmazken, araçlarda hasar meydana geldi. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Barbaros Bulvarı Güvenlik Beşiktaş 3-sayfa trafik Yaşam Kavga

Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti

 İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular

Hizbullah'ı kalbinden vurdular

 Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü

Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek

1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çankaya SK - Efeler 09 Maçının Yayın Bilgisi Çankaya SK 10 Numara Sportif Efeler 09 CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Çankaya SK 10 Numara Sportif Efeler 09 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Kebaba limon sıkılır mı, sıkılmaz mı? MasterChef patlıcan kebabı tarifi! En güzel patlıcan kebabı tarifi! patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? patlıcan kebabı için malzemeler! Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Şahinbey, Nizip, Şehitkamil elektrik kesintisi listesi İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 28-29 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 28-29 Eylül Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });