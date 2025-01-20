Beşiktaş'ta Vale Denetimi: 36 Bin TL Ceza ve Bir Gözaltı

Beşiktaş'ta polis ekipleri tarafından eğlence mekanı ve kafelerin valelerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde valelere toplamda 36 bin 375 TL cezai işlem uygulanırken, 1 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde araçların trafik kurallarına aykırı şekilde parklanma yaparak trafik akışının engellendiği tespit edilmesi üzerine vale denetimi gerçekleştirdi. Eğlence mekanı ve kafelerin valelerine yönelik düzenlenen denetimde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre, "duba koymak" suçundan 3, "yasak park" suçundan 10, "kaldırım üzeri park" suçundan 3 ve karayolunda valelerin dolaşması suçundan ise 10 adet olmak üzere toplamda 36 bin 375 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan denetim esnasında H.A. isimli şahsın "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranma kaydı olduğu tespit edildi. Şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL