Beşiktaş'ta Mühendis Kadın Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Beşiktaş'ta Mühendis Kadın Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta mühendis Demet Çabuk'un barmaid arkadaşı Zilif Öztürk'ü bıçaklayarak öldürdüğü, olaydan sonra teslim olduğu belirtildi. Çabuk, suçunu itiraf ederken nedenini hatırlamadığını ve pişman olduğunu söyledi.

Beşiktaş'ta mühendis kadın arkadaşını öldürdü

İSTANBUL - İstanbul Beşiktaş'ta mühendis Demet Çabuk, barmaid arkadaşı Zilif Öztürk'ü evinde bıçaklayarak öldürdü. Çabuk, cinayet silahı olan bıçakla Kocaeli'nde teslim oldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Ayrıca Çabuk'un ifadesinde, "Olayı gerçekleştirdiğim anı hatırlıyorum, ancak neden yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 30 Mayıs Cuma günü Beşiktaş Abbasağa Mahallesi Ihlamur Yıldız Caddesi üzerindeki Özbek Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, barmaid yapan Zilif Öztürk, mühendis arkadaşı Demet Çabuk'un evine gitti. Uyuşturucu madde kullandıkları ileri sürülen ikiliden Demet Çabuk, mutfağa giderek ekmek bıçağını aldı ve Öztürk'ü karın bölgesinden 10'dan fazla kez bıçakladı. Çabuk, olayın ardından cinayet silahı olan bıçakla birlikte evden çıkarak ailesinin yanına Kocaeli'ne gitti.

Beşiktaş'taki cinayeti Kocaeli'nde itiraf etti

Şüpheli Çabuk, olaydan bir gün sonra, 31 Mayıs Cumartesi günü Kocaeli Çayırbaşı'nda bulunan bir karakola cinayet silahı olan bıçakla birlikte giderek teslim oldu. Ev arkadaşını öldürdüğünü itiraf eden Çabuk'un ifadesi üzerine harekete geçen ekipler, Beşiktaş'taki adrese kapıyı kırarak girdi. Adrese intikal eden polisler, Zilif Öztürk'ün cansız bedeniyle karşılaştı.

"Neden yaptığımı hatırlamıyorum, pişmanım"

Şüpheli Demet Çabuk, ifadesinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi. Çabuk'un ifadesinde, "Olayı gerçekleştirdiğim anı hatırlıyorum, ancak neden yaptığımı hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öğrenildi. Öte yandan, şüpheli Demet Çabuk'un İstanbul Teknik Üniversitesi'nde matematik mühendisliği okuduğu ve aynı zamanda çift anadal yaptığı, hayatını kaybeden Zilif Öztürk'ün ise barmaid olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜHEDA KIROĞLU - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Nereden nereye! Bir dönemin popüler isminin düştüğü hale bakar mısınız

Bir dönemin popüler ismiydi, düştüğü hale bakar mısınız
Miss World 2025 birincisi belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını

Miss World 2025'te birinci belli oldu! İşte dünyanın en güzel kadını
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı

Çocuklarının gözü önünde babayı döven eşkıyalar için karar verildi
Rıza Çalımbay Sivasspor'u bekleyen tehlikeyi açıkladı

Küme düşen Sivasspor'u bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı
İBB'ye 5. dalga yolsuzluk operasyonu! 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 30'u yakalandı

İBB'ye yeni operasyon! Çok sayıda belediye başkanı gözaltında
Galatasaray'dan gönderilen Ziyech yeni kulübünden de 4 ayda yollandı

Galatasaray'dan gönderilen yıldız ismi yeni takımı da 4 ayda kovdu
Zelenski: Ukrayna heyeti yarın İstanbul'da olacak

Zelenski yarın İstanbul'daki barış görüşmeleri için 3 şart sıraladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.