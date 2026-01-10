Haberler

Beşiktaş'ta bir otele jandarma ekipleri operasyon düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde bir otele jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyona jandarma köpekleri de katıldı.

İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde bir otele jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde bulunan bir otele jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Jandarma köpekleri de yer aldı. Çalışmaların ardından ekipler otelden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Tump: İran'da insanlar öldürülürse müdahale ederiz

Trump'tan Türkiye'nin komşusuna en net tehdit: Müdahale eder vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
3 yıl hapsi istenen Mabel Matiz'e mahkemede çok konuşulacak soru: Bu soru kalp kırıcı

3 yıl hapsi istenen şarkıcıya hakimden çok konuşulacak soru
Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti

Hapisten çıktı, MHP'li üst düzey ismi ziyaret etti
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi pozitif çıktı! İşte kullandığı madde
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf

Komada olduğu iddia edilen Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı

Türkiye'yi sarsan cinayetin yıldönümü! Katil zanlısı böyle anlatmıştı
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Süper Kupa finalinin saati değişti