Beşiktaş'ta bir otele jandarma ekipleri operasyon düzenledi

İstanbul Beşiktaş'ta gece saatlerinde bir otele jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

İstanbul Beşiktaş Bebek Mahallesi'nde bulunan bir otele jandarma ekipleri tarafından gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalarda Jandarma köpekleri de yer aldı. Çalışmaların ardından ekipler otelden ayrıldı. - İSTANBUL