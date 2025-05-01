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Beşiktaş'ta 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Beşiktaş'ta 1 Mayıs İçin Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beşiktaş'ta geniş güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polis ekibi ve TOMA, Beşiktaş Meydanı'nda ve çevresinde sıkı tedbirler uyguladı.

İstanbul Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul Emniyet'i tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beşiktaş'ta da tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında çok sayıda polis ekibi ve Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), resmi polis ekipleri, çevik kuvvet ekipleri Beşiktaş Meydanı, Beşiktaş Meydanı'na çıkan yollarda bariyer kurdu. Polis ekiplerinin sıkı güvenlik önlemi aldığı gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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