Berna Laçin’in savcılık ifadesi ortaya çıktı: "Yardımları amacının dışında kullanan herkes için hak ettiği cezayı almasını istiyorum"

"Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifade veren oyuncu Berna Laçin, "Deprem bölgelerinde tanıdığım ve irtibatta olduğu kişiler aracılığı ile yardım malzemesi gönderiyordum. O dönem bölgede çalışan birçok kurum ve derneğe bu şekilde yardım gönderdiğim olmuştur. Bu yardımlar içerisinde kendi şahsına menfaat temin eden veya yardımları amacının dışında kullanan herkes için hak ettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.

Oyuncu Berna Laçin'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı.

"Kişi olarak Haluk Levent'in kendisine duyduğum güven ya da güvensizlik söz konusu değildi"

Berna Laçin ifadesinde, "Ahbap Derneği başkanı Haluk Levent'i uzun yıllardan beri ismen tanırım. Ancak kendisi ile yaklaşık 20 yıldır herhangi bir irtibatımız olmamıştır. Yine bahse konu dernek yönetici veya üyeleri ile de herhangi bir irtibatım yoktur. Deprem felaketi döneminde bölgeye elimden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştım. Bu yardım faaliyetlerini nakit para olarak değil, doğrudan fiziki olarak ihtiyaç duyulan şey her ne ise onu temin ederek gidermeye çalışmak oldu. Deprem bölgelerinde tanıdığım ve irtibatta olduğu kişiler aracılığı ile yardım malzemesi gönderiyordum. O dönem bölgede çalışan birçok kurum ve derneğe bu şekilde yardım gönderdiğim olmuştur. Herhangi bir şekilde para gönderiminde bulunmadığım gibi başkasının para göndermesi için de telkinde bulunmadım. Nitekim geçmişten günümüzü yapılacak yardımların bu hali ile yapılması gerektiğini düşünüyorum. Deprem dönemi twitter hesabı üzerinden yapmış olduğum paylaşım bana aittir. Bu paylaşım içeriğinde yukarıda belirttiğim üzere bölgede çalışan dernek olması sebebi ile yiyecek, giyecek veya benzeri ihtiyaçlar yönünden yardımda bulunulması gerektiğini belirttim. Ayrıca bölgeye giden kişilerin de bu yönde yetkin ve organize bir şekilde girilmesi gerektiğini aksi takdirde bölgede çalışanlara ayak bağı olacağını ifade ettim. Ayrıca pek çok dernek ve şirketin de bölgeye yardımda bulunması amacı ile çalıştım. Ahbap Derneği bölgede çalışmakla birlikte gerek sosyal medyada gerek televizyonda yardım faaliyetinde bulunan bir dernek olarak görünüyordu. Nitekim kamu kurumları ile birlikte hareket edip kamu kurumlarında yönetici olarak bulunan kişiler ile de birlikte hareket etmesi ve hatta ödüllendirilmesi sebebi ile derneğe yardımda bulunmak istiyordum. Ancak kişi olarak Haluk Levent'in kendisine duyduğum güven ya da güvensizlik söz konusu değildi" dedi.

"Yardımları amacının dışında kullanan herkes için hak ettiği cezayı almasını istiyorum"

Laçin, "10 Şubat 2023 tarihinde yapmış olduğum bir paylaşımda 'Keşanlı Ali destanını tekrar yaşamayalım' şeklide tweet attım. Bunu atma sebebim de kişilerin temsil ettikleri kurum veya derneklerin önüne geçmesinin tehlikeli olacağını düşündüğüm için bu paylaşımı yaptım. Depremzedeler için toplanan yardımların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bu yardımlar içerisinde kendi şahsına menfaat temin eden veya yardımları amacının dışında kullanan herkes için hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Anlatacaklarım bunlardan ibarettir" şeklinde ifade verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı