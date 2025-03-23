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Berna Laçin, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hastanelik oldu

Berna Laçin, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hastanelik oldu
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Sanatçı Berna Laçin, Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından hastanelik oldu. Hastaneden fotoğrafını paylaşan Laçin, "Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

GÖREVDEN ALINDI

İBB'ye yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan söz konusu kararla ilgili yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu; Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek, Rüşvet Almak, Kamu Kurum veya Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarından İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.03.2025 tarihli ve 2025/347 sorgu no sayılı kararına istinaden tutuklanmış; Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

BERNA LAÇİN HASTANELİK OLDU

İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sanatçı Berna Laçin, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, durumunun iyi olmadığını belirterek, "Arkadaşlar bende durum bu (Hazmedemiyorum demiştim)" ifadelerini kullandı.

Laçin hastanede çekilen fotoğrafını da paylaştı:

Berna Laçin, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından hastanelik oldu

Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

soda iç, hazmı kolaylaştırır

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Haber YorumlarıKenan polat:

Soda iç ..

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Haber YorumlarıQuantum:

Muhalefet üzerinde oluşturmak istedikleri hava tamda bu ama yılmayın güçlü durun. Sayılı gün çabuk geçer. Son seçimler kısmende olsa bi uyanışın işareti

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Haber YorumlarıMGk:

İşiniz gücünüz şov

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