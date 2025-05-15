Berlin'de Nekbe Günü Protestosunda Çıkan Olaylar: 1 Polis Yaralandı, 30 Kişi Gözaltında

Berlin'de Nekbe Günü Protestosunda Çıkan Olaylar: 1 Polis Yaralandı, 30 Kişi Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Filistinlilere destek için düzenlenen Nekbe Günü protestosunda 1 polis ağır yaralandı ve 30 kişi gözaltına alındı. Olaylar Kreuzberg semtindeki Südstern Tren İstasyonu'nda gerçekleşti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, Nekbe Günü dolayısıyla düzenlenen protestoda 1 polis yaralandı, 30 kişi de gözaltına alındı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de, İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananları Nekbe Günü, yani "felaket günü" olarak anan Filistinlilere destek için düzenlene protestoda gözaltına alınanlar oldu. Kreuzberg semtindeki Südstern Tren İstasyonu durağında düzenlenen protestolarda, 1 polis ağır şekilde yaralandı. Yetkililer, çıkan olaylarda 30 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Mahmut Uslu'dan 'Mourinho ile devam mı edeceksiniz?' sorusuna görülmemiş yanıt

"Mourinho ile devam edecek misiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dün tahliye edilip bugün tekrar gözaltına alınan Arif Kocabıyık tutuklandı

Dün tahliye edilen Arif Kocabıyık tekrar tutuklandı
Fatih Terim'in Al Shabab'ı durdurulamıyor! 3 gollü zafer

Onu durdurabilen yok! Terim yine kazandı, hem de 3 golle
Düğün sezonu öncesi vatandaşlara 'sahte altın' uyarısı

Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Ancelotti gider gitmez Real Madrid'den Mourinho'ya sürpriz telefon! İşte sebebi

Ancelotti gider gitmez Madrid'den Mourinho'ya telefon
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Edin Dzeko Roma'ya geri dönüyor

Duyunca şok olacaksınız! İşte yeni takımı
Sürpriz adres! Aboubakar'ın yeni takımı belli oluyor

Aboubakar'ın yeni takımı herkesi şaşırttı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.