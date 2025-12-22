Haberler

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Bergama ilçesinde yapılan uyuşturucu madde ticareti operasyonunda M.U. isimli bir şüpheli yakalanarak tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında M.U. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Libya tezkeresi TBMM'de kabul edildi

Türk askeri 2 yıl daha o ülkede kalacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor

Bir köyü zengin eden ürün! Doktorlar, iş insanları buraya akın ediyor
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Yusuf Güney'den ilk açıklama
Sacha Boey'dan sürpriz transfer hazırlığı

Sacha Boey'un yeni takımını duyanlar şaşkın
Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu

Barış Alper'in çantasının fiyatı olay oldu
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi

14. kattan düşen nişanlısının ölümüyle suçlanıyordu! Karar verildi
title