İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 1 şüpheli yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından tutuklandı.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gençleri hedef alan uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında M.U. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. M.U., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - İZMİR