Bergama'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İzmir'in Bergama ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bin 106 sentetik ecza hapı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili M.K. isimli bir şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Bergama ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yönelik düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda bin 106 sentetik ecza hap, 2.24 gram esrar, bir hassas terazi ve 12 kenevir fidesi ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.K. isimli şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
